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Кубанский мошенник продал нумизмату коробку конфет за 260 тыс рублей

Кубанский мошенник продал нумизмату коробку конфет за 260 тыс рублей

Мошенник пообещал выслать по почте серебряные монеты, однако нумизмат получил шоколад. Злоумышленник задержан полицией

В полицию Нижнего Новгорода обратился 24-летний мужчина. Он сообщил, что откликнулся на объявление о продаже серебряных инвестиционных монет 2017-2020 годов и договорился с продавцом о покупке. Нумизмат перевел на счет продавца из Новороссийска 260 тыс рублей, а получив посылку, обнаружил в ней конфеты.

Личность мошенника была установлена, им оказался 35-летний уроженец Краснодарского края, задержать его удалось в Новороссийске. Злоумышленник полностью признал вину.

Возбуждено уголовное дело о мошенничестве, сообщает "МВД Медиа".

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