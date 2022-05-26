Кубанский мошенник продал нумизмату коробку конфет за 260 тыс рублей

26 мая. 14:49

Мошенник пообещал выслать по почте серебряные монеты, однако нумизмат получил шоколад. Злоумышленник задержан полицией

В полицию Нижнего Новгорода обратился 24-летний мужчина. Он сообщил, что откликнулся на объявление о продаже серебряных инвестиционных монет 2017-2020 годов и договорился с продавцом о покупке. Нумизмат перевел на счет продавца из Новороссийска 260 тыс рублей, а получив посылку, обнаружил в ней конфеты.

Личность мошенника была установлена, им оказался 35-летний уроженец Краснодарского края, задержать его удалось в Новороссийске. Злоумышленник полностью признал вину.

Возбуждено уголовное дело о мошенничестве, сообщает "МВД Медиа".