Холодный май-2022: без сирени, но с сакурой (фоторепортаж)

Май – пора бурного цветения в Москве – ад для аллергиков и рай для эстетов. В этом году последний месяц весны был таким холодным, что синоптики заговорили о серьезной погодной аномалии. Пока не полетел тополиный пух, только-только проклюнулись так любимые москвичами цветки сирени с ее тягучим и нежным ароматом. Зато в столичных парках и садах москвичей дурманят ароматы распустившихся тюльпанов, черемухи, яблони и сливы. См. также Ханами по-московски (фотогалерея)