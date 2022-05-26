Ильхам Алиев и Мехрибан Алиева посетили Зангиланский район

26 мая. 14:32

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева сегодня после поездки в Физули и Джебраил посетили Зангиланский район.

Там они ознакомились с ходом строительства Зангиланского международного аэропорта, приняли участие в церемонии закладки фундамента комплекса музеев оккупации и Победы в Зангилане, ознакомились с работами по возведению Зангиланской мечети, строящейся Фондом Гейдара Алиева при поддержке ООО "Паша Холдинг".

Кроме того, Ильхаму Алиеву и Мехрибан Алиевой был представлен генеральный план города Зангилан.