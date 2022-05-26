Гарибашвили: сегодня Грузия сохранила стабильность и развитие

26 мая. 14:29

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили, выступая на сцене по случаю Дня независимости, отметил заслуги правящей партии "Грузинская мечта" в стабильном развитии страны.

"Несмотря на глобальные вызовы, стоящие сегодня перед миром, которые серьезно навредили экономике многих стран, наша страна, благодаря дальновидной, рассудительной национальной политике нашего правительства, сохраняет стабильность и развитие", приводит его слова Sputnik Грузия.

При этом он отметил, что сегодня страна является надежным и верным союзником Европы, а с приходом к власти "Грузинской мечты" вступление Грузии в Евросоюз стало еще реальным.

"После прихода к власти "Грузинской мечты" этот план, дорогие друзья, обрел конкретный вид. За короткий отрезок времени мы предприняли ряд эффективных шагов, чтобы приблизить его к европейским стандартам, включая масштабные реформы в правовой, политической, экономической сферах", – заявил премьер.