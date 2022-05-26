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Путин: Россию хотят выдавить с глобальной экономической арены

Путин: Россию хотят выдавить с глобальной экономической арены

Президент РФ Владимир Путин заявил о том, что несмотря на попытки "выдавить Россию с глобальной экономической арены", страна останется активным игроком.

"Конечно, мы понимаем огромные технологические преимущества, в высоких технологиях преимущество в развитых экономиках, само собой разумеющееся. Мы не собираемся себя от этого отрезать", - сказал он в ходе выступления на пленарном заседании Евразийского экономического форума.

Далее он отметил, что "если мы сами себя какой-то стеной не будем отделять, то никто такую страну как Россия отделить не сможет".

Глава российского государства отметил также, что страны, которые хотят навредить России санкциями, наносят ущерб сами себе.  

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