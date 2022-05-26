Turkmenistan Airlines восстанавливает регулярные рейсы в Россию

26 мая. 14:10

Авиакомпания Turkmenistan Airlines первого июня начнет совершать прямые регулярные рейсы из Казани в Туркменабад - второй по величине город страны, такое сообщение распространила пресс-служба казанского аэропорта.

Самолеты будут летать по средам, время в пути - три часа, пишет "Интерфакс".

Через месяц, первого июля, перевозчик возобновит приостановленную весной 2020 года полетную программу Ашхабад-Казань-Ашхабад. Рейсы будут выполняться по пятницам и воскресеньям.

Татарстан будет первым и на начальном этапе единственным субъектом РФ, связанным с Туркменистаном прямым регулярным авиасообщением.