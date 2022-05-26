Сосо Павлиашвили, Uma2rman и другие звезды выступят в День города в Сочи

26 мая. 14:04

В Сочи на праздновании Дня города выступят известные исполнители.

Звезды поздравят Сочи с днем рождения вечером 28 мая, выступления состоятся на разных площадках.

В каждом районе курорта с 26 по 29 мая пройдут праздничные мероприятия. Основной сюрприз - выступление известных исполнителей - запланирован на вечер 28 мая.

На центральной площадке – на площади Южного мола - выступит DJ Smash, в парке "Времена Года" на Красной Поляне - группа Uma2rman. Кроме того, сообщили в пресс-службе администрации Сочи, в Адлерском районе будет выступать Юлия Савичева, в парке Хостинского района - Сосо Павлиашвили, в Лазаревском районе - группа "Рождество".

Праздничные мероприятия в Сочи продлятся с 26 по 29 мая, праздник завершится большим фейерверком.