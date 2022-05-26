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Нурмагомедов сказал, что отличает обычного бойца от чемпиона

Нурмагомедов сказал, что отличает обычного бойца от чемпиона

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов назвал главное качество, которым должен обладать чемпион.

"Разница между бойцами и чемпионами заключается в том, что чемпионы могут справиться с прессингом… ты можешь стать чемпионом только в том случае, если научишься справляться со всем этим давлением", - сказал он, уточнив, что чемпион сам использует это давление, направляя в нужное русло.

"Я знал, как с этим справиться, и как это контролировать, и я использовал этот прессинг для своего успеха", - поделился он на YouTube-канале Брайана Робертса.

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