Нурмагомедов сказал, что отличает обычного бойца от чемпиона

26 мая. 14:00

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов назвал главное качество, которым должен обладать чемпион.

"Разница между бойцами и чемпионами заключается в том, что чемпионы могут справиться с прессингом… ты можешь стать чемпионом только в том случае, если научишься справляться со всем этим давлением", - сказал он, уточнив, что чемпион сам использует это давление, направляя в нужное русло.

"Я знал, как с этим справиться, и как это контролировать, и я использовал этот прессинг для своего успеха", - поделился он на YouTube-канале Брайана Робертса.