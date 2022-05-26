В Украине стали менять названия продуктов, связанных с Россией

26 мая. 13:52

Названия продуктов питания в Украине меняют из-за связи с Россией, сообщает телеканал "Интер".

Так, технолог черкасского мясокомбината Надежда Лосева заявила, что на предприятии название "московской" колбасы сменили на фразу, которая призывает убивать русских, и изображение украинского флага на упаковке.

Кроме того, в Сумской области запустили выпуск "антироссийского" сыр вместо "российского", а в Киеве "белорусский хлеб" стал в "атаманским".

Под украинизацию попало и пиво "Жигулевское" - ровенская пивоварня переименовала его в "Венское".