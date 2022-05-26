Захарова: России необходимо заранее достичь цифрового суверенитета

26 мая. 13:50

России необходимо достичь цифрового суверенитета, он нужен для реализации национальных интересов, заявила в четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Она отметила, что на сегодняшний день "розетка, в которую воткнут этот "цифровой штепсель", находится за пределами нашей родины, очень далеко, и мы ее не контролируем".

По мнению Захаровой, необходимо заранее просчитать возможные последствия и достичь цифрового суверенитета, чтобы не получилось так, "что какая-то группа, какие-то политические силы растащат по своим квартирам каждый сегмент этого глобального вопроса, выведя его из под контроля государства".

"На сегодняшний момент этого допустить нельзя. Государство должно контролировать эту сферу полностью. Безусловно, не с точки зрения рестрикций или какого-то тоталитарного контроля, а с точки зрения реализации национальных интересов", - подчеркнула представитель МИД на круглом столе "Роль информации в большом противостоянии с Западом: будущее интернет-платформ в новой реальности".

С выстраиванием цифрового суверенитета России нельзя тянуть, "должна вноситься моментально, прямо сейчас, корректировка во все документы, доктринальные документы, программы и планы на этом направлении".

"Мы имеем дело с оппонентом, который в этом очень хорошо разбирается. Наверное, время уже требует от нас соответствующего", - заключила Захарова.