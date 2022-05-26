Росгвардейцы утихомирили драчунов в Дагестане

26 мая. 13:45

Устроивших массовую драку в Ботлихском районе Дагестана приехала разнимать Росгвардия, сообщает Telegram-канал Mash Gor.

На кадрах запечатлены автомобили полиции и Росгвардии, а также вооруженные правоохранители. Стало известно, что участников драки смогли успокоить только к ночи.

Инцидент произошел во дворе районной больницы Ботлихского района, участниками потасовки стали более 30 жителей сел Ансалта и Рахата.

Столкновение началось из-за земельных участков общей площадью 130 гектаров. После урегулирования конфликта глава района Руслан Гамзатов провел с участниками драки разъяснительную беседу.