В Ингушетии начались кредитные каникулы для малого бизнеса

26 мая. 13:19

Фонд поддержки предпринимательства Ингушетии в условиях санкций ввел кредитные каникулы для субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) региона, сообщил в ходе отчета республиканского правительства о результатах работы за 2021 год перед Народным собранием Ингушетии премьер-министр региона Владимир Сластенин.

"Фондом поддержки предпринимательства республики введен механизм предоставления субъектам малого и среднего бизнеса кредитных каникул, предусматривающих отсрочку погашения суммы основного долга и уплаты процентов по микрозаймам. Таким правом уже воспользовались девять получателей займов", - сказал он.

Далее премьер обратил внимание на то, что на республиканском уровне организованы информирование и консультирование субъектов бизнеса по вопросам доступа к различным формам поддержки, оказываемым на федеральном, региональном и муниципальном уровнях, передает ТАСС.