Сбербанк начинает давать ипотеку без первоначального взноса

26 мая. 13:11

Сбербанк открыл новую ипотечную программу без первоначального взноса под залог имеющейся квартиры.

"Сбербанк начал реализацию новой программы жилищного кредитования "Ипотека без первоначального взноса". По ней клиенты могут приобрести квартиру или жилой дом с землей (на первичном и вторичном рынках) без первоначального взноса - под залог находящейся в собственности квартиры", - информирует пресс-служба банка.

Максимальная сумма кредита по программе - 100 млн рублей, но не более 80% от стоимости уже имеющейся в собственности квартиры.

Кредит можно оформить на срок до 30 лет, льготные программы по такой ипотеке недоступны.

"Мы понимаем, что далеко не у всех есть свободные средства или время на то, чтобы накопить необходимую для первоначального взноса сумму, в то время как жилищный вопрос может требовать немедленного решения", - сообщил вице-президент Сбербанка, директор дивизиона "Домклик" Николай Васев.