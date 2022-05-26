Высший совет ЛДПР предложил Слуцкого в кандидаты на пост главы партии

26 мая. 13:05

Высший Совет ЛДПР рекомендовал внести в бюллетень для выборов председателя партии, которые пройдут завтра на ее съезде, кандидатуру председателя фракции либерал-демократов в Госдуме Леонида Слуцкого, рассказал член совета и замглавы фракции в ГД Ярослав Нилов.

"Высший Совет только что принял решение рекомендовать делегатам Съезда 27 мая включить в бюллетень для голосования кандидатуру Леонида Слуцкого на пост председателя ЛДПР", - написал политик в своем Telegram-канале.

Напомним, неделю назад, 18 мая, большинством голосов Леонид Слуцкий был избран главой фракции ЛДПР в нижней палате парламента.