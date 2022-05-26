26 мая. 12:30

Министр промышленности и технологий Турции Мустафа Варанк, выступая на церемонии открытия Международного фестиваля авиации, космоса и технологий TEKNOFEST в Баку, заявил, что фестиваль открывает новые возможности для развития технологий в Азербайджане.

Напомним, TEKNOFEST проходит в Азербайджане 26-29 мая при организации министерства цифрового развития и транспорта республики. Сам фестиваль проводится с 2018 года совместно с организацией Фонда турецкой технологической команды, который управляется министерством промышленности и технологий Турции и техническим директором компании Baykar Makina.

"Две братские страны объединяют усилия на пути технологического развития. Надеемся, что фестиваль TEKNOFEST откроет новые возможности для развития технологий в Азербайджане. TEKNOFEST - это не только фестиваль, но и показатель братства Азербайджана и Турции", - сказал Варанк.

С приветственным словом также выступил и министр цифрового развития и транспорта Азербайджана Рашад Набиев. Он подчеркнул, что фестиваль TEKNOFEST в первую очередь направлен на развитие молодежи страны.

"Наша молодежь за 44 дня освободила от оккупации наши земли. Наша победа в 44-дневной войне будет продолжена и на технологической арене. 28 мая мы проведем церемонию награждения всех участников", - отметил министр.

Стоит добавить, что в фестивале также участвуют инвесторы и руководители венчурных фондов, что говорит о возможности привлечь инвестора к своему проекту.