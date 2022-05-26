Набиуллина: ЦБ защитил финансовую стабильность России, но...

26 мая. 12:58

Центральный Банк России смог защитить финансовую стабильность страны, но успокаиваться все же рано, предупредила глава регулятора Эльвира Набиуллина на встрече кредитных организаций с руководством ЦБ РФ, организованной АБР.

Она пояснила, что в первые месяцы требовались тактические решения, чтобы противодействовать первому шоку санкций. "Наши меры направлены были на борьбу с теми проблемами, которые возникали, что называется, здесь и сейчас. В итоге нам удалось защитить финансовую стабильность, не допустить раскручивания инфляционной спирали", - цитирует Набиуллину РИА Новости.

В то же время, подчеркнула глава ЦБ, это вовсе не означает, что россиянам можно выдохнуть, напротив, экономика вступает в период структурной трансформации, когда ей понадобятся финансовые ресурсы. Поддержка нужна будет и банкам в условиях санкций - им потребуются капитал и время, а также большая гибкость для определения новой бизнес-модели.