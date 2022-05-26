В Совфеде считают, что отключение России от глобального интернета возможно

26 мая. 12:48

Нельзя исключать того, что Россию могут отключить от глобального интернета, считает глава комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию Алексей Пушков.

"Мы, конечно, должны быть готовы к ухудшению ситуации на самом деле, потому что отключение от глобального интернета - оно в общем возможно. Да, оно возможно, я не стал бы исключать такого сценария", - заявил он в четверг в ходе круглого стола, посвященного роли информации в противостоянии с Западом.

По словам Пушкова, на Западе взвешиваются возможные плюсы и минусы такого решения, так как отключение от интернета вынудит Россию стать "информационно самодостаточной", что понизит степень информационного влияния на нее.

"Сфера интернета и цифрового суверенитета - это те зоны, те области, где мы должны готовиться к возможному негативному сценарию", - констатировал сенатор.