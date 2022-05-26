Двух детей за день ударило током в Западно-Казахстанской области

26 мая. 12:39

Шестилетнего мальчика ударило током от частного трансформатора в Западно-Казахстанской области, об этом пишут СМИ.

Как сообщает портал "Мой ГОРОД", инцидент произошел 24 мая в селе Бостандык Казталовского района. Ребенок во время игры подошел к трансформатору, и его ударило током. С травмами мальчик был госпитализирован в районную больницу, он находится в состоянии средней степени тяжести.

"Мальчик получил электротравму ладони и лобной части головы 1-2 степени. Сейчас он находится в больнице и получает все необходимое лечение", - заявил главврач районной больницы Зинур Саткеш.

Аким сельского округа Асланбек Сармалаев уточнил, что трансформатор принадлежит главе крестьянского хозяйства, вокруг него не было ограждения.

В тот же день в селе Жанаказан Жангалинского района ЗКО удар током на подстанции получил четырехлетний мальчик, из-за электротравмы ему пришлось ампутировать ему обе руки.