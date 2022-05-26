"Чистая линия" и Dove останутся в России

26 мая. 12:36

Британская компания Unilever не планирует уходить из России, ей принадлежат такие бренды, как «Чистая линия», «Черный жемчуг», «Лесной бальзам», Dove, Axe, Rexona, Domestos, Cif и другие, пишет ТАСС.

"На сегодняшний день у нас нет намерений уходить из России. Все наши предприятия в стране продолжают работать и выпускать продукцию для россиян", - сообщили в пресс-службе компании.

На фоне спецоперации на Украине компания приостановила экспорт продукции в Россию и ее импорт из России. Также 8 марта сообщалось, что Unilever прекратит инвестиции в рекламу и дальнейшие проекты в РФ.

В России компания работает с 1991 года, продукция выпускается в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Омске и Тульской области.