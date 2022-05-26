Red Wings запустит рейсы Москва - Тель-Авив

26 мая. 12:32

Российский авиаперевозчик Red Wings запустит рейсы из Москвы в Тель-Авив с дозаправкой в Минеральных Водах, сообщает пресс-служба компании.

" Red Wings с 1 июня начнет полеты из Москвы в Тель-Авив", - сказано в сообщении.

В пресс-службе отметили, что для полетов будут использованы отечественные лайнеры SSJ100 вместимостью 100 кресел.

Также уточняется, что во время рейсов будет выполняться короткая посадка для дозаправки в Минеральных Водах без высадки пассажиров. Общее время в пути составит 8 часов.

Первый рейс будет выполнен 1 июня, второй - 12 июня, затем они будут выполняться по средам, пятницам и воскресеньям.