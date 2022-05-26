Скворцова: новой мощной волны коронавирусной инфекции не будет

26 мая. 12:14

Новой мощной волны ковида ждать не стоит, сообщила глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России Вероника Скворцова.

В то же время, по ее словам, вирус мутирует и способен вернуться.

"Мне представляется, что мощной какой-то волны ковида не должно быть. Конечно, сложно прогнозировать, потому что есть процессы мутирования, видоизменения самого штамма, который значительно меняет свойства этого вируса. <...> Здесь важно помнить, что инфекции возвращаются. Даже хорошо забытые возвращаются через какое-то время", - приводит слова Скворцовой ТАСС.