Соль в России рекордно подорожала впервые за 16 лет

26 мая. 12:12

В марте-апреле подорожание соли в России стало самым резким за последние 16 лет - такого роста цен не было с "соляного кризиса" 2006 года, пишет РБК.

По данным Росстата, в апреле соль подорожала год к году почти на 32%, с 13,9 до 18,3 рубля за 1 кг, в марте рост стоимости составил 23% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Цены на соль этой весной росли быстрее уровня продовольственной инфляции, которая в апреле составила 20,5%, в марте - 18%.

Во время "соляного кризиса" 16 лет назад цены на соль в ряде регионов России выросли на слухах о прекращении поставок с Украины в несколько раз. С тех пор соль ни раз не дорожала за один месяц больше чем на два рубля.