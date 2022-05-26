Новый энергокоридор может пройти из России в Киргизию через Казахстан

26 мая. 11:57

Страны ЕАЭС обсуждают возможность строительства энергокоридора из России в Киргизию через территорию Казахстана, об этом на Евразийском экономическом форуме сообщил глава Минэнерго РФ Николай Шульгинов.

"Еще один из интересных проектов, которые мы начали обсуждать в Киргизии, вынесли на координационный совет, - это строительство протяженной линии (постоянного тока) из Сибири в Киргизию через территорию Казахстана. Это позволит увеличить обмен мощностью между ЕАЭС", - заявил Шульгинов.

Казахстан привержен идеи по созданию общего энергокоридора, в марте парламент ратифицировал соответствующие соглашения, сообщил Вице-министр энергетики Казахстана Жандос Нурмаганбетов.

Страны ЕАЭС намерены к началу 2025 года сформировать общий электроэнергетический рынок за счет интеграции национальных рынков электроэнергии. В объединенную энергосистему Центральной Азии будет включен и Таджикистан.