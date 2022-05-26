Аксаков: ЦБ в июне может снизить ключевую ставку до 10% годовых

26 мая. 11:51

Совет директоров Банка России на предстоящем плановом заседании 10 июня может понизить ключевую ставку до 10% годовых, выразил мнение председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

"Взятый темп позволяет рассчитывать на то, что на очередном заседании совета директоров Банка России 10 июня будет преодолен важный уровень и обеспечена основа для установления банками приемлемых - до 10% годовых - ставок по кредитам реальному сектору", - сказал он, отвечая на вопрос журналистов.

По словам Аксакова, текущая ситуация подталкивает Банк России к тому, чтобы поддерживать тренд на достаточно быстрое снижение ключевой ставки.