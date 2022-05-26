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Собянин пообещал сохранить привычное меню в McDonald's

Собянин пообещал сохранить привычное меню в McDonald&#039;s

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что рестораны McDonald's, которые летом начнут работу под новым брендом, сохранят привычное меню.

"При поддержке правительства Москвы новый российский владелец сохранит сложившуюся сеть точек быстрого питания, трудовой коллектив, привычное меню, стандарты обслуживания", - цитирует Собянина ТАСС.

Градоначальник также подчеркнул, что 95-98% продуктов, которые использовались для приготовления еды в общепите, были российскими.

"Это наши курицы, наши котлеты, наш хлеб, наши помидоры и огурцы. Просто надо это все правильно сложить, упаковать и продать", - сказал мэр, заверив, что рестораны заработают уже под российскими брендами в ближайшее время.

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