Собянин: кризис в России может стать временем возможностей

26 мая. 11:36

Для России кризис это не только проблемы, но и возможности, считает мэр Москвы Сергей Собянин.

Выступая на суперфинале конкурса "Лидеры России" он отметил, что за стандартными для мероприятия надписями "Лидеры России" и "Россия - страна возможностей" сегодня скрывается нечто большее. "За последние годы ни одной команде лидеров не приходилось сталкиваться с такими вызовами, с которыми вы столкнетесь, поэтому вы должны быть не просто лидерами, вы должны быть суперлидерами, для того, чтобы преодолеть трудность, стать победителями", - сказал Собянин.

"Россия - страна возможностей. Каждый кризис - это не только проблемы, но и возможности. Если исходить из этой формулы, то Россия - не только страна возможностей, но и кризисов, проблем, войн, революций, и потом страна возможной, в конечном счете - победы", - заявил он.

Собянин подчеркнул, что такого давления и санкций, как сегодня, никогда не было, но Россия выстоит. Он отметил, что из 14 лет Россия находилась 8 лет в кризисах, и каждый раз и страна, и город их проходили.