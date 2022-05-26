Россиян предупредили о новой схеме мошенничества "обман на обмане"

26 мая. 11:21

С начала мая Центробанк инициировал блокировку 38 сайтов, на которых жертвам мошенников предлагаются якобы компенсационные выплаты от государства.

"Сейчас мы отмечаем популярную схему с предложением получить якобы компенсационную выплату, если гражданин ранее стал жертвой мошенников. Это так называемый вариант схемы хищения "обман на обмане". С начала мая мы инициировали блокировку в сети интернет 38 подобных ресурсов, предлагающих различные компенсации, в том числе возврат украденных мошенниками денег", - рассказал директор департамента информационной безопасности Банка России Вадим Уваров на встречи Ассоциации банков России (АБР) "Регулирование Банком России деятельности коммерческих банков".

Кроме того, с начала мая регулятор выявил свыше 25 тыс мошеннических телефонных номеров - на 13% больше, чем было в апреле.