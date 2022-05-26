В России выявили 4 700 новых случаев коронавируса

26 мая. 11:10

За минувшие сутки в России выявили 4 700 новых случая заражения коронавирусом.

В Москве новых случаев 368, в Петербурге - 293, в Подмосковье - 218. В Краснодарском крае - 132, в Ставропольском крае - 98, в Крыму - 48, в Дагестане - 13, в Кабардино-Балкарии - 8, в Адыгее - 5, в Карачаево-Черкесии - 6, в Чечне - 15, в Ингушетии - 7, в Северной Осетии - 5.

Общее число инфицированных в России достигло 18 310 673.

Госпитализированы за сутки 2 060 человека. Выздоровели - 6 455 пациентов, за все время - 17 713 532.

Умерли за сутки 91 человек, с начала пандемии - 378 700.