ЕС не может избавиться от разногласий по шестому пакету санкций против России

26 мая. 11:09

Евросоюз не может определиться со сроком принятия шестого пакета санкций против России, включающего нефтяное эмбарго.

"Мы быстро сокращаем нашу зависимость от российских энергоносителей. То, что шестой пакет еще не принят, связано не с политическими разногласиями, а с различной степенью зависимости стран ЕС от российской нефти", - сообщил Еврокомиссар по внутреннему рынку Тьерри Бретон в четверг в эфире французского телеканала LCI.

Он отметил, что Венгрия на 100% зависит от российских энергоносителей, и в ЕС должны это учитывать.

Накануне сообщалось, что ЕС надеется достичь компромисса по нефтяному эмбарго против России к внеочередному саммиту сообщества 30-31 мая.

Обсуждения шестого пакета санкций идут в Европе почти три недели.