Пашинян сообщил о запуске в космос армянского спутника

26 мая. 11:07

Первый армянский космический спутник запущен на орбиту, об этом сообщил премьер-министр Никол Пашинян на заседании правительства.

"25 мая 2022 года в 22:35 по ереванскому времени с мыса Канаверал в США на корабле Space-X на орбиту Земли выведен первый космический спутник", - цитирует его Sputnik Армения.

При запуске присутствовали глава министерства высокотехнологической промышленности РА Роберт Хачатрян и посол Армении в Америке Лилит Макунц. Все решения по этому вопросу принимались в режиме секретности.

Пашинян пояснил, что таким образом Армения входит в эру космической деятельности, и выразил надежду, что богатые традиции в космической научно-производственной сфере будут возрождены.

Он добавил, что цель армянского правительства заключается в локализации космических технологий и производстве космического оборудования.

Премьер указал, что до конца будущего года в Армении появятся центр спутникового управления и принимающая станция, вокруг которых создадут научно-производственную команду специалистов. Центр займется управлением спутником и получением фото.

"Фотографии со спутника будут использоваться в Армении для контроля над границами, предотвращения и управления чрезвычайными ситуациями, охраны окружающей среды, дорожного строительства и других сферах", - заключил глава правительства.