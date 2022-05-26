Школы Ингушетии через год перейдут на одну смену

26 мая. 11:04

Строительство новых школ в Ингушетии позволит до конца года перевести на односменный режим обучения более 40 учебных заведений, а к 2024 году вовсе избавиться от двухсменки, - сообщил премьер-министр региона Владимир Сластенин.

"Сейчас ведется строительство 21 школы на 14 тыс мест и девяти детских садов на 2 тыс мест. Планируются к вводу 12 многофункциональных центров "Точка роста" естественно-научной и технологической направленностей. По школам хотел бы отметить, что у нас сегодня двухсменный режим обучения сохраняется в 52 организациях, к концу года мы планируем сократить их количество до восьми-девяти, а к 2024 году полностью перейти на односменный режим", - рассказал Сластенин, передает ТАСС.

Напомним, сейчас в Ингушетии функционируют 134 общеобразовательных организации и 94 дошкольных образовательных учреждения, а дефицит мест в школах по состоянию на конец 2021 года составляет почти 24,3 тыс, в детских садах - 2,6 тыс.