Казахстан вводит особый режим поставки нефти в Армению

26 мая. 10:49

Казахстан ратифицировал договор особого режима поставки нефти в Армению. Законопроект поддержали депутаты сената парламента республики.

Документ устанавливает практически особый режим торговли нефтепродуктами и содержит механизмы контроля при вывозе нефтепродуктов из Казахстана в Армению. "Такие механизмы позволят реализовать режим излишки нефтепродуктов на более премиальном рынке Армении, что положительно повлияет на внутренний баланс нефтепродуктов и увеличит выручку хозяйствующих субъектов Казахстана, а также упорядочит вывоз нефтепродуктов из Республики Казахстан и защитит внутренний рынок от бесконтрольных перетоков нефтепродуктов в страны ЕАЭС", - объяснил исполняющий обязанности министра энергетики Асет Магауов.

В соглашении говорится, что "условия поставок предприниматели будут устанавливать самостоятельно, по взаимной договоренности. Эти договоренности будут исходить только из экономики этих поставок".

Магауов отметил, что сделки по экспорту заключаются в иностранной валюте, обычно в долларах. "Поэтому каких-либо рисков не предполагается", - заключил он.

Согласно документу, Казахстан может в одностороннем порядке прекратить, либо ограничить беспошлинные поставки нефтепродуктов в Армению, если будет превышен объем, утвержденный индикативными балансами, в случае форс-мажорных обстоятельств, в целях обеспечения национальной безопасности и защиты внутреннего рынка, а также при нарушении Арменией обязательств по запрету вывоза казахстанских нефтепродуктов в третьи страны и страны ЕАЭС со своей территории.

Напомним, поставки нефтепродуктов из Казахстана в Армению не осуществлялись с 2020 года.