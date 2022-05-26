Вокзалы Сочи, Адлера и Ростова разгрузят от провожающих

26 мая. 10:49

Провожающих и встречающих на вокзалы Сочи, Адлера и Ростова-на-Дону будут пускать на перроны только по пропускам, - рассказали в пресс-службе Северо-Кавказской железной дороги (СКЖД).

"Пассажиры при выходе на перрон должны предъявлять паспорта и билеты на поезда. Встречающие и провожающие граждане могут попасть на платформы только по пропускам, которые выдаются при предъявлении документов удостоверяющих личность», - пояснили в пресс-службе дороги, передает "АиФ-Ростов".

Изменения связаны с летним увеличением количества пассажиров и приняты в соответствии с требованиями транспортной безопасности.

В СКЖД попросили посетителей вокзалов отнестись к изменениям с пониманием.