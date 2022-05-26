Байден заверил Грузию в поддержке ее евроатлантического курса

26 мая. 10:35

США намерены продолжить поддерживать Грузию в процессе проведения реформ, а также помогать в укреплении позиции по евроатлантической интеграции, - говорится в письме президента США Джо Байдена, адресованном премьер-министру Грузии Ираклию Гарибашвили по случаю Дня независимости республики.

"Соединенные Штаты продолжат поддерживать грузинский народ на пути построения мирного будущего, благосостояния и демократической свободы. Страна продолжит оказывать твердое партнерство грузинскому народу в процессе проведения реформ и укреплении позиции страны в евроатлантическом содружестве", - цитирует отрывок из письма пресс-служба грузинского правительства, передает ТАСС.

Байден также оценил вклад Грузии в обеспечение глобальной безопасности: "Мы очень ценим ваш вклад, вносимый в дело глобальной безопасности на протяжении наших 30-летних двусторонних отношений, в том числе в Афганистане, в контексте наших общих обязательств и самоотверженности", - говорится в документе.

Помимо Байдена, с Днем независимости Грузии Гарибашвили поздравили президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, главы правительств Польши Матеуш Моравецкий и Чехии Петр Фиала, а также премьер Госсовета КНР Ли Кэцян.