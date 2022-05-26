ЦБ РФ ожидаемо снизил ключевую ставку

26 мая. 10:30

Центробанк России снизил ключевую ставку на 300 б.п., до 11% годовых. Такое решение было принято на внеочередном заседании Совета директоров регулятора, говорится в пресс-релизе, опубликованном на его сайте.

"Последние недельные данные указывают на значительное замедление текущих темпов роста цен. Ослаблению инфляционного давления способствуют динамика обменного курса рубля наряду с заметным снижением инфляционных ожиданий населения и бизнеса", - сказано в нем.

В регуляторе напомнили, что годовая инфляция в прошлом месяце достигла 17,8%, но уже на 20 мая она замедлилась до 17,5%, снижаясь быстрее апрельского прогноза Центробанка.

В сообщении отмечено, что приток средств на срочные рублевые депозиты не прекращается, при этом кредитная активность по-прежнему низка, что сокращает проинфляционные риски и говорит о необходимости смягчения денежно-кредитных условий.

"Внешние условия для российской экономики остаются сложными, что значительно ограничивает экономическую активность. Риски для финансовой стабильности несколько снизились, позволив смягчить отдельные меры по контролю за движением капитала", - указали в регуляторе.

Новые решения по ставке Банк России намерен принимать с учетом фактической и ожидаемой динамики инфляции относительно цели, хода структурной перестройки российско экономики и при учете рисков со стороны внутренних и внешних условий, а также реакции на них от финансовых рынков. Регулятор не исключает, что ставка будет снижена на ближайших заседаниях. По прогнозу ЦБ РФ, с учетом реализуемой денежно-кредитной политики годовая инфляция упадет до 5‑7% в 2023 году и вернется к 4% в 2024 году.

Вопрос об уровне ключевой ставки в следующий раз будет обсуждаться на заседании Совета директоров Банка России 10 июня 2022 года, релиз будет опубликован в 13:30 мск.

Напомним, ЦБ РФ экстренно поднял ставку до 20% в конце февраля на фоне введенных против России из-за событий на Украине санкций и возросшей волатильности на финансовом рынке, к концу апреля она была снижена до 14%.