Тбилиси частично останется без воды

26 мая. 10:27

В нескольких районах Тбилиси с 26 по 28 мая будет отключена вода, информирует пресс-служба водораспределительной компании Georgian Water and Power.

Это связано с проведением ремонтных работ. Уточняется, что ограничения будет введены с 22:00 26 мая до 10:00 28 мая по следующим адресам:

Диди Дигоми: улице Парнаваз Мепе. Район Ваке-Сабуртало: I-IV микрорайоны Нуцубидзе, улица Нуцубидзе, часть проспекта Казбеги и Важа-Пшавела, I-VII кварталы Важа-Пшавела, улицы Геловани, Гамрекели, братьев Залдастанишвили, Делиси, Чиковани.

Деревня Дигоми: улицы Чохели, Шарашадзе, Андроникашвили, Георгия Брцкинвале, Дидгори, Атонели, Мухатгверди и прилегающих улицах.

Район Глдани: Натахтари, население Церовани, Цицамури.

ЗАГЭС: улицы Цинамдзгвришвили, Цицинадзе, Тависуплебис, Кецховелис, Цкитишвили, Авчалис и прилегающие улицы. Кроме того, подача воды будет ограничена в городе Мцхета и пригородах – Цкнети, Цавкиси, Шиндиси, Кикети, Коджори, Табахмела, Бетания, Ахалбеда и Квесети, перелает Sputnik Грузия.