Армянскую продукцию с несоответствием жира нашли на границе в Северной Осетии

26 мая. 10:24

Перевозчика суджука и баструмы, произведенной в Армении, остановили на границе в Северной Осетии, изделия не соответствовали маркировке, сообщает пресс-служба Северо-Кавказского межрегионального управления Россельхознадзора.

Пробы мясной продукции взяли на анализ в пункте пропуска в Верхнем Ларсе, который показал, что реальная массовая доля жира не совпадает с той, что указана на маркировке.

Сведения о нарушениях передали хозяйствам-получателям продукции и Южному межрегиональному управлению Россельхознадзора. Сам товар должны изъять из оборота.