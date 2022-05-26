Правительство выделило свыше 1,2 млрд рублей на развитие пляжных зон в России

26 мая. 10:24

Правительство России в рамках нацпроекта "Туризм и индустрия гостеприимства" выделило более 3,5 млрд рублей на грантовую поддержку туристических проектов.

Часть этой суммы - свыше 1,2 млрд рублей - будет направлена на развитие пляжных зон на берегах морей, рек и озер, а также создание турмаршрутов с навигацией и информационные центры. Средства получат Крым, Пермский край, Мурманская, Псковская, Сахалинская области - всего 21 регион.

Еще 1,5 млрд рублей выделяется на создание электронных путеводителей, развитие туристской среды для людей с ограниченными возможностями, приобретение оборудования для инфоцентров. Поддержку получат 22 региона, в том числе Ингушетия, Северная Осетия, Татарстан, Сахалинская, Мурманская области и Камчатский край.

На создание новых кемпингов и автокемпингов власти выделяют порядка 700 млн рублей, поддержку получат Адыгея, Чечня, Краснодарский края, Камчатка.