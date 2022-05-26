Владимир Путин поздравил Ильхама Алиева с Днем Независимости

26 мая. 10:19

Российский лидер Владимир Путин направил поздравительное письмо президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву по случаю национального праздника – Дня Независимости.

В поздравлении Путин отметил успехи Азербайджана в социально-экономическом развитии. Глава государства подчеркнул, что республика пользуется заслуженным авторитетом на мировой арене, а также играет ключевую роль в решении многих важных вопросов международной повестки дня.

"С удовлетворением отмечаем высокий уровень российско-азербайджанских отношений. Подписанная в феврале Декларация о союзническом взаимодействии, несомненно, будет способствовать качественному наращиванию двусторонних связей во всех сферах, что в полной мере отвечает интересам наших дружественных народов", - сказано в телеграмме.

В заключение Владимир Путин пожелал Ильхаму Алиеву крепкого здоровья и успехов, а народу Азербайджана - счастья и процветания.