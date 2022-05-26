Транспорта на курорты Кубани летом станет больше

26 мая. 10:20

С началом летнего сезона отпусков власти Кубани нарастят поток общественного транспорта в приморские регионы, чтобы максимально облегчить поездки туристам, - сообщает пресс-служба Краснодарского края.

В Анапе основной поток людей уже перенаправили на ж/д транспорт, количество вагонов которого увеличили в два раза. В расписание включили 19 дополнительных составов в мае, 32 – в июне, а также добавили поезда из Минска, Красноярска, Екатеринбурга, Мурманска, Томска, Иркутска, Новокузнецка, Кирова, Уфы и Смоленска, - передает "АиФ-Юг".

С июня к морю начнут ходить 138 автобусов, в том числе дополнительные по направлениям: Ялта, Сочи, Волгодонск, Шахты, Пятигорск, Апшеронск, Ростов, Черкесск и Астрахань.

Те, кто добирается в Сочи самолетом, смогут в аэропорту сесть на автобус "Новороссийск – Сочи" и доехать до Геленджика. С июня откроются еще два автобусных маршрута – "Москва - Геленджик" и "Шуя (Ивановская область) - Геленджик".

В аэропорт Сочи автобусы будут ходить круглосуточно, в направлении Адлера – до полуночи. В Лазаревском добавятся два сезонных маршрута.

Также в дополнение к действующему с 15 июня начнет ходить дополнительный автобус "Туапсе-Джубга", также с этого же дня добавят сезонные вечерние рейсы "Туапсе-Тенгинка" и "Туапсе-Небуг", и еще три - утренние и вечерние - по маршруту "Туапсе-Джубга", - рассказали в пресс-службе.