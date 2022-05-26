Турецкий Фестиваль авиации, космоса и технологий TEKNOFEST впервые стартовал в Азербайджане

26 мая. 10:14

В Баку сегодня стартовал фестиваль TEKNOFEST, он проходит 26 и 29 мая при организации и поддержке Министерства цифрового развития и транспорта Азербайджана в Baku Crystal Hall и на Бакинском приморском бульваре.

TEKNOFEST - это крупнейший аэрокосмический и технологический фестиваль Турции, который впервые проводится за пределами страны.

Организация Фестиваля авиации, космоса и технологий в Азербайджане имеет стратегическое значение для дальнейшего укрепления дружбы между Баку и Анкарой.

Напомним, TEKNOFEST ежегодно организуется Фондом турецкой технологической команды - T3 Foundation и Министерства промышленности и технологий Турции с 2018 года.