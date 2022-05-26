Новак: нефтедобыча в России по итогам года может снизиться до 480-500 млн т

26 мая. 10:11

Добыча нефти в России может снизиться с 524 млн тонн в 2021 году до 480-500 млн тонн в 2022 году, спрогнозировал вице-премьер РФ Александр Новак.

По его словам, кабмин ожидает постепенного восстановления добычи после ее падения в апреле 2022 года на около 1 млн баррелей в сутки.

"Я думаю, что гораздо меньше будет снижение. У нас всего один месяц было снижение чуть больше миллиона баррелей в сутки, сейчас уже ниже. Соответственно, я думаю, что дальше будет уже восстановление. У нас в прошлом году было 524 млн тонн. В этом году может быть 480-500 млн тонн. Но это на сегодняшний день, все может поменяться в зависимости от ситуации", - приводит слова вице-премьера ТАСС.