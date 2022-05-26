Акылбек Жапаров: ЕАЭС готов открыть ворота в Азию вместо закрывающегося окна в Европу

26 мая. 10:01

Экономический центр тяжести смещается из Европы в Азию, сообщил глава кабмина Киргизии Акылбек Жапаров в четверг на открытии первого Евразийского экономического форума.

Мероприятия проходит в Бишкеке, глава кабмина страны поприветствовал участников от имени президента Киргизии.

Он указал, что еще в 2001 году говорил о необходимости перехода на расчеты в национальных валютах.

"Происходит цивилизационный сдвиг с Запада на Восток, и экономический центр тяжести смещается на азиатский континент. Если закрывается окно в Европу, мы готовы открыть ворота в Азию. Мы становимся свидетелями беспрецедентных изменений, где наш союз (ЕАЭС) должен занять доминирующую позицию", – заявил он.

Акылбек Жапаров сообщил, что в условиях глобализации и сохранения кризисных явлений, турбулентности мировой финансово-экономической системы особую актуальность приобретают интеграционные процессы.

Евразийский экономический форум, который проводится в этом году впервые, станет, как ожидается, одним из самых масштабных деловых событий ЕАЭС с начала пандемии. В рамках форума пройдет порядка 35 мероприятий, участие в нем принимают свыше 2,5 тыс человек из 15 стран.