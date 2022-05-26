Модульные отели заработают в Дагестане до конца года

26 мая. 9:56

Первые модульные отели появятся в Дагестане до конца года, средства уже выделены, рассказала глава Ростуризма Зарина Догузова в ходе рабочей поездки в республику.

"У нас Дагестан получил 150 млн рублей на развитие модульных гостиниц, и не менее 500 [мест] будет уже в этом году, до конца этого года, создано на территории республики. Если опыт окажется успешным, мы дальше постараемся эту меру поддержки продолжать и поддерживать", - цитирует ее ТАСС.

Чиновница пояснила, что Дагестан вошел в число 19 пилотных регионов России, участвующих в программе создания сети модульных эко-отелей. Такие гостиницы можно "собрать" в течение года, при этом "они модные, современные, очень удобные, оснащены всем необходимым для отдыха", отметила Догузова.

Замминистра по туризму и народным художественным промыслам Дагестана Абдула Магомедов добавил, что в планах - строительство десяти модульных отелей на сто номеров, в результате в регионе появится не менее 60 рабочих мест.