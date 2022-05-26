Пластическая операция в клинике Хасавюрта стала фатальной для москвички

26 мая. 9:54

Спустя несколько дней после проведенной пластической операции в больнице дагестанского Хасавюрта умерла 44-летняя жительница Москвы, - сообщили в пресс-службе республиканского управления СК России.

16 мая пациентке в частной медицинской клинике в Хасавюрте была проведена пластическая операция, однако 19 мая ее состояние ухудшилось, после чего ее доставили в центральную городскую больницу, где спустя несколько часов она умерла, - передает "АиФ-Дагестан".

Следователи возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни потребителей.

Точную причину смерти пациентки установит судмедэкспертиза, - добавили в СКР региона.