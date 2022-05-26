Южная Корея поможет Азербайджану с восстановлением кяхризов

26 мая. 9:48

Правительство Южной Кореи выделило $1,2 млн на реализацию проекта по восстановлению кяхризов в Азербайджане, заявил региональный директор Корейского агентства международного сотрудничества Мун Джонг Хен.

Стоит добавить, что Мун Джонг Хен принял участие в международной конференции, посвященной проекту "Комплексное развитие сельских районов в местах проживания бывших вынужденных переселенцев в Азербайджане путем восстановления кяхризов".

Он отметил, что после завершения проекта восемь тыс бывших вынужденных переселенцев будут обеспечены чистой водой на своих родных землях.