Иран частично расплатился с Россией за строительство АЭС "Бушер"

26 мая. 9:44

Иран в конце прошлого и в начале текущего года выплатил России часть долга за АЭС "Бушер", рассказал вице-премьер Александр Новак по итогам встречи сопредседателей межправкомиссии РФ и ИРИ.

По его словам, на ней рассматривалось строительство второй и третьей очереди станции, его сроки не меняются.

"Тема расчетов тоже затрагивалась. В конце прошлого года были платежи, в начале этого - тоже. Динамика есть, но все равно долг остается, поэтому этот вопрос в процессе обсуждения и реализации", - цитирует вице-премьера ТАСС.

Напомним, в середине 2021 года сообщалось, что задолженность Ирана перед Россией за работы по созданию АЭС "Бушер" составляет порядка 500 млн евро.