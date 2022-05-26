Глава сельхозпредприятия в КБР попался на крупном мошенничестве с кукурузой

26 мая. 9:41

В Кабардино-Балкарии будут слушаться уголовные дела против директора сельскохозяйственной фирмы, обвиняемого в крупном мошенничестве и отмывании денег, сообщает ГУ МВД по республике.

Как установило следствие, 59-летний житель Нальчика, занимавший пост директора сельхозфирмы, заключил с предприятием из Казани договор о поставке кукурузы. Затем покупатель перевел ему более 28 млн рублей.

Но руководитель сельхозпредприятия поставил покупателю только половину требуемого объема продукции - 1,5 тыс т кукурузы на 15,4 млн рублей, остальные 13 млн рублей фермер присвоил.

Чтобы легализовать эти деньги, он подписал несколько договоров на покупку сельхозпродукции и оплатил заказы, после чего расторг контракты и получил деньги обратно.

Директора будут судить по двум уголовным делам - по ч.7 ст.159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) и п."б" ч.4 ст. 174.1 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления в особо крупном размере).