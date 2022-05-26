Грузия празднует День независимости под гимн Евросоюза

26 мая. 9:40

Грузия отмечает День независимости, в этом году впервые в истории вместе с гимном страны будет исполнен и гимн Евросоюза.

По всей стране сегодня пройдут праздничные мероприятия, их объединяет слоган – "К Европе".

В марте этого года Грузия подала заявку на получение статуса страны-кандидата на членство в ЕС и уже передала заполненный опросник.

В Тбилиси различные праздничные мероприятия пройдут на проспекте Руставели, он перекрыт по случаю Дня независимости. В программе развлечения для детей, выставки, концерты.

На площади Свободы в этот день разместятся разные подразделения сил обороны страны, и будет выставка сил обороны и бронетехники. Запланировано специальное авиашоу – самолеты и вертолеты пролетят над площадью Свободы, образуя в небе флаги Грузии и ЕС.

Кроме того, на площади Свободы в четверг главнокомандующий страны – президент Грузии Саломе Зурабишвили и первые лица страны примут присягу рекрутов Центра боевой подготовки и допризывников, желающие смогут присутствовать на церемонии.

По всей Грузии ровно в 17:10 будет исполнен государственный гимн. Именно в это время Ноэ Жордания, глава Первого демократического правительства, объявил о независимости Грузии в 1918 году.