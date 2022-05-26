Мужчина устроил поножовщину в Адлере

26 мая. 9:34

В Адлере ищут устроившего поножовщину мужчину, в результате которой пострадал один человек, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Краснодарскому краю.

В соцсетях распространилось видео, как молодой человек набросился на мужчину. По словам очевидцев, нападающий ударил противника ножом за кражу 10 тыс рублей. Затем в конфликт вмешались прохожие, пытаясь остановить агрессора.

В ведомстве отметили, что инцидент произошел 25 мая в Адлерском районе Сочи по улице Демократической, туда был направлен наряд полиции.

"Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции оказали доврачебную помощь и опросили очевидцев конфликта, в дальнейшем пострадавший был госпитализирован в медицинское учреждение. В настоящее время проводятся мероприятия, направленные на установление места нахождения злоумышленника", - говорится в тексте.

В полиции также подтвердили, что нападавший использовал нож.